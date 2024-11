Terzotemponapoli.com - Roma, Ranieri non esclude un ritorno di Totti

è stato presentato il nuovo allenatore. E’ undi quellintici: un figlio ditorna per cercare di salvare la squadra per la quale ha sempre tifato. Lo stesso ex tecnico del Cagliari in conferenza non ha escluso un altroclamoroso, quello di, i Friedkin si affidano allanitàI Friedkin hanno scelto lei per riportare anche un po’ dinità nella. C’è nelle intenzioni la volontà di riportare a casa anche un patrimonio come Francesco? E’ una delle domande poste in conferenza stampa a Claudio, allenatore che per la terza volta nel corso della sua carriera ha accettato il ruolo di allenatore della. Questa la sua risposta nel corso della presentazione a Trigoria: “Io non sono chiuso a niente, ovviamente. E’ logico che ora come ora la cosa principale è riportare la squadra in alto, poi sicuramente si parlerà con Francesco e perché no, se può darci una mano.