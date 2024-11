Lanazione.it - Ripartenza Cavalieri. Sfida al Rugby Milano

Una formazione che, dopo aver fatto sfracelli nella scorsa stagione, ha iniziato la Serie A 2024/25 un po’ in sordina. Ma che, se fosse stata inserita in uno qualsiasi degli altri tre gironi (e non nel girone 1, che raggruppa tutte le squadre più forti del campionato) sarebbe probabilmente in testa alla classifica a punteggio pieno. E’ l’identikit del, la squadra che iUnion dovranno affrontare nel match fissato per le 14,30 di domani al Chersoni valido per la quinta giornata del torneo. E che, perlomeno allo stato attuale è uno scontro-salvezza. I milanesi guidati da coach Luca Varriale hanno messo a segno 83 punti subendone 122, a fronte degli 86 realizzati e dei 121 subìti dai. La differenza è che i lombardi sono riusciti a "distribuirli" in maniera migliore, riuscendo a centrare una vittoria (contro Capitolina, lo scorso 3 novembre) ed issandosi quindi all’ottavo posto in classifica a quota 6 punti.