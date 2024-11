Ilfattoquotidiano.it - Nuova auto della polizia penitenziaria, Delmastro: “Un’intima gioia far sapere che non lasciamo respirare chi sta dietro il vetro oscurato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove ha presentato due giorni fa, il 13 novembre, nel piazzale antistante l’ingresso del Dap lablindata con cellula detentiva, che il Dipartimento dell’Amministrazioneha fatto realizzare per il trasporto di detenuti al regime del 41-bis e di alta sicurezza. “Per me èall’idea di farai cittadini come incalziamo e nonchi staquel” ha detto durante il suo intervento. Un passaggio quest’ultimo che ha provocato la reazione di Matteo Renzi che in un tweet ha invitato Demastro a dimettersi: “Il giorno in cui il sottosegretario Del Mastro si vergognerà sarà comunque troppo tardi. Ma intanto che si dimetta. Subito. Sono parole vergognose, orribili, indegne di un uomo che dovrebbe rispettare la Costituzione e lo Stato di diritto”.