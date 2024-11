Lanazione.it - Metropolis, pioggia di ori. Due pugili campioni regionali

Ottimi risultati per la compagine viareggina delladi Viareggio, che si aggiudica due medaglie d’oro ai campionatiÉlite di pugilato, a Prato. Il primo portacolori a salire sul quadrato è stato Simone Kaludjerovic nella categoria 63,5 kg. Il ventunenne si è trovato di fronte per l’attesissima finale il pugile della Boxe Stiava Stefano Cipolla. Un derby di altri tempi, dove i dueviareggini hanno dato sfoggio di una tecnica sopraffina e di un agonismo, sempre corretto e rispettoso, ad alto ritmo, segno che i rispettivi allenatori seguono con costanza e dedizione i ragazzi. Alla fine vittoria ai punti di stretta misura per Kaludjerovic, che si aggiudica la medaglia d’oro e la possibilità di partecipare ai campionati italiani che si svolgeranno dal 3 all’8 dicembre in Lombardia.