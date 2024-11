Oasport.it - Medvedev elogia Sinner: “È uno dei migliori giocatori che abbia mai affrontato in carriera”

Si chiude con un’eliminazione nel round robin delle ATP Finals il 2024 di Daniil, sconfitto in due set da Janniknell’ultimo match della sua stagione. A posteriori per il russo si è rivelato decisivo il ko al debutto contro Taylor Fritz, nello scontro diretto per il secondo posto nel gruppo Nastase e quindi per la qualificazione alle semifinali.6-3 6-4 il punteggio in favore del numero uno al mondo. “Jannik ha giocato bene. È in piena fiducia attualmente. Ho guardato il suo allenamento prima della partita: non sbaglia quasi mai e tira fortissimo. Spesso, chi tende a sbagliare poco, almeno non colpisce così forte. Lui è probabilmente è fra i tre, quattro, cinque, che tirano più forte nel circuito, ma senza sbagliare. È difficile giocare con lui: ti mette sotto pressione, devi affrontarlo.