Laprimapagina.it - Marzo 1806, i “Vespri Soveritani”: la Comunità di Soveria rivive la sua storia

La seconda edizione del progetto “I” (finanziato con fondi del Minisero della Cultura) è stata caratterizzata da convegni, scene teatrali, spettacoli e tradizioni enogastronomiche. Tre giorni (25, 26 e 28 ottobre) di intense attività artistiche e culturali per rievocare un episodio (22) in cui nasce una spontanea rivolta popolare contro i francesi, rinnovando il rapporto trae identità locale. Sono stati coinvolte diverse associazioni e compagnie teatrali, grazie al fondamentale impegno dell’Amministrazioone comunale. Dare vita alla, farla respirare, farla scorrere nel sangue delle nuove generazioni affinché si sentano parte del corpo della stessa, per esserne protagonisti. Con questo spirito è stata realizzata la seconda edizione del progetto “I” (la I edizione si è svolta il 4, 5 e 6 novembre del 2023).