Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 28-27, Eurolega basket in DIRETTA: lotta punto a punto a metà secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PARTIZAN BELGRADO-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30Bonus esaurito dal, lo usa bene Cordinier per guadagnarsi una coppia di liberi.30-33 Tripla di Nunn.30-30 Gran palla di Cordinier per Zizic!28-30 Tripla di Sloukas.28-27 BELINELLI! Spezza il raddoppio e appoggia!26-27 Tripla frontale di Nunn, altro sorpasso.26-24 POLONARA! Schiaccia da rimbalzo in attacco!24-24 Si fa subito perdonare Yurtseven.24-22 2/3 Belinelli.Passano gli anni, ma c’è chi non capisce ancora come funziona Belinelli: esce dal blocco, Yurtseven gli finisce addosso e sono tre liberi.7? a finee già 8 palle perse per parte finora.22-22 Gran circolazione delche porta alla tripla dall’angolo di Papapetrou, timeout chiamato da Banchi.