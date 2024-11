Oasport.it - LIVE Ruud-Rublev 6-4, 5-7, 2-1, ATP Finals 2024 in DIRETTA: break del norvegese nel 3° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 A zero.40-0 Servizio e dritto anomalo.30-0 Riga in difesa, poi chiude con il dritto.15-0 Prima vincente al corpo.2-1 Doppio fallo (2°).0-40 In rete il dritto difensivo di.0-30 Altra risposta nei piedi del, chance per lui.0-15 Rispostona di dritto in allungo di.1-1 A trenta il.40-30 Doppio fallo (1°).40-15 Ace (12°).30-15 Prima slice vincente.15-15 Con il dritto in contropiede.15-0 Servizio dritto e comoda volèe.0-1 A zero il russo.40-0 Servizio e dritto anomalo.30-0 Non risponde di dritto.15-0 Prima vincente.6-4, 5-7! Sbaglia di rovescio ile allunga al terzo set la partita.30-40 Ace (11°).15-40 In pressione di dritto. Altri due set point!15-30 Sbaglia di dritto il