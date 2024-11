Ilfattoquotidiano.it - Libano, il piano per la tregua è sulle scrivanie di Biden e Trump ma Israele continua a colpire Beirut e l’est: “Oltre 20 morti in 24 ore”

Ildi Tel Aviv per il cessate il fuoco è arrivatodi Joee Donald, ma le Israel Defense Forcesno a bombardare il. L’aviazione israeliana ha condotto stamani almeno 9 attacchi aerei su due quartieri di, nella periferia meridionale della capitale facendo crollare diversi edifici, nelle stesse ore in cui in città arrivava Ali Larijiani, consigliere della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Ieri Larijani aveva ieri incontrato a Damasco il presidente siriano Bashar al Assad e durante il verticeaveva compiuto un pesante attacco proprio sulla capitale siriana.a bombardare anchedel. Il ministero dell’Interno ha reso noto stamani che è salito a 8 membri della Protezione civile uccisi il bilancio di pesanti raid aerei avvenuti ieri nella valle della Bekaa.