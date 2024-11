Gaeta.it - La storia di Suada Hadzovic: senza nazionalità e prigioniera in Italia

Facebook WhatsAppTwitterè una giovane donna di 32 anni che vive una condizione unica e drammatica, legata alla burocraziana e all’asdi un riconoscimento della sua. Nata e cresciuta ad Albano Laziale da genitori serbi,si trova a non avere né la cittadinanzana né quella serba, risultando quindi una persona apolide. La sua situazione evidenzia le difficoltà di un sistema burocratico che, in questo caso, non è riuscito a trovare una soluzione a un evidente paradosso. L’infanzia e le difficoltà diLadiinizia il 21 ottobre 1992 ad Albano Laziale, dove è venuta al mondo da genitori serbi entrambi originari di territori che oggi fanno parte della Repubblica di Serbia. Suo padre, nato nel 1975, è deceduto prematuramente quandoaveva solo 8 anni.