Gwen Stefani pubblica il nuovo album “Bouquet”

MILANO (ITALPRESS) – Torna. La popstar hato ilin studio intitolato "". Si tratta del primo discoto in oltre 7 anni ed è disponibile da ora sulle piattaforme digitali e in formato fisico CD, LP colorato (le versioni in esclusiva sullo shop Universal Music Italia sono LP champagne, pink peony, mentre su Discoteca Laziale è disponibile in versione limitata colorata con orchid cover alternativa)."rappresenta tutto ciò che sono stata e ciò che sono diventata. Ogni canzone è stata selezionata come fosse un fiore a comporre undel passato e del presente, e per creare il seme della speranza verso il futuro" – racconta.