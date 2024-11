Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo fuori controllo contro Javier: “Ho sognato di menarlo, se lo becco…”

Nella Casa del, le tensioni non sembrano accennare a placarsi. Il protagonista del nuovo sbrocco èSpolverato, che negli ultimi giorni ha intensificato le sue critiche nei confronti diMartinez, pallavolista professionista e altro concorrente del reality. Nonostantesembri ignorare la situazione,continua a lanciare frecciate e accuse, arrivando a dichiarazioni alquanto colorite.Nella mattinata di oggi,si è confidato con Shaila Gatta, esprimendo tutto il suo risentimento verso:Lui sussurra i nostri nomi di notte.a me le cose in faccia non le dice. Di me ha paura, ho più conferme. Lui è un pisciaz*a, che uomo, che pisciaz*a. Ma se lo becco, se lo becco.“Che pisciazza”“Se lo becco”io sono stanca di questa persona qui#pic.