Lanazione.it - Fiesole, Claudia Bombardella in scena col nuovo album ‘Memoria degli alberi’

Firenze, 15 novembre 2024 - Quasi un ritorno alle origini per, polistrumentista, cantante e ricercatrice formatasi alla Scuola di Musica di– dove successivamente ha insegnato – che sceglie il Teatro diper la presentazione del“Memoriaalberi”, in uscita in questi giorni. Appuntamento sabato 16 novembre alle ore 21, per una serata che, oltre al Trio capitanato da- Silvio Trotta (bouzouki, chitarra battente, mandolino) e Alessandro Bruni (chitarra classica) – vedrà sul palco musicisti e amici come Sabine Banu Heck, Jessica Lombardi, Marzio Benelli, Giulia Grassi, Francesco Berrafato, oltre al Coro Animae Voces diretto da Edoardo Materassi. I biglietti (posti numerati 15 e 20 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.