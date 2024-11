Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Leggi su Tpi.it

su Rai 3, 15 novembreè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 15 novembre 2024.La battaglia legale per l’eredità Agnelli, la fabbrica del lusso in subappalto ad aziende cinesi, i rischi sulla fertilità delle contaminazioni da Pfas. Sono le principali inchieste del prossimo appuntamento con “”. La vicenda giudiziaria legata all’eredità di Gianni Agnelli è una guerra che si combatte, ormai da anni, nelle aule dei tribunali. Per la prima volta parla uno dei legali dei fratelli Elkann in un’intervista rilasciata in esclusiva a “”.