Biccy.it - Emma risponde a chi l’accusa di duettare con rapper maschilisti

Marrone in questi giorni si è concessa a una lunga chiacchierata con Andrea Laffranchi per il Corriere.it dove è stata messa davanti a una questione piuttosto spinosa. “Da qualche tempo ti sei aperta a collaborazioni con iche sul tema del rispetto verso le donne spesso scivolano verso un linguaggio poco accettabile. Come lo concilia con le sue idee?“. Una palese allusione a personaggi come Fabri Fibra, Tony Effe e Baby Gang con cui la cantante ha recentemente collaborato.“Sul rap ci vuole uno sguardo più aperto” – ha rispostoMarrone – “Come il pop ha le sue linee guida, anche il rap ha un immaginario fatto di testi forti e scomodi. Dietro quello stile ci sono persone perbene e credo che alla musica si debba lasciare libertà di espressione. Puntiamo il dito contro i, ma i problemi sono altrove.