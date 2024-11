.com - Eccellenza \ Il programma e gli arbitri dell’11^ giornata

Leggi su .com

Per il Chiesanuova terzo atto dinnanzi al Monturano Campiglione dopo le semifinali di Coppa. Il K Sport raggiungerà Matelica, la Maceratese prepara l’assalto al capoluogo per la sfida con i Portuali.Vallesina, 15 novembre 2024 – Squadre ditutte in campo domenica 17 novembre. Come da habitué rispetto alle ultime due giornate, i giochi saranno aperti con il K Sport e il Chiesanuova a fare da aprifila. I treiesi, pieni di gioia per aver aggiunto l’ennesimo tassellino d’eccezione alla propria storia con la qualificazione in finale di Coppa Italia regionale, ospiteranno ancora una volta il Monturano Campiglione. Alle 14,30, in quello che sarà il terzo atto nel giro di venti giorni tra la squadra di Mobili e quella di Martinelli, i biancorossi ripiomberanno sul campionato con la volontà di continuare a primeggiare sulle altre.