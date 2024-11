Quotidiano.net - Cop29, il Piano Mattei nel Baku Hub per la pace e il clima

Una piattaforma dove mettere insieme e coordinare le iniziative degli stati e degli organismi internazionali per aiutare i paesi vulnerabili contro gli effetti del cambiamentotico. E' ilHub per lae l'azionetica, che è stato presentato oggi alla, su iniziativa del paese ospitante, l'Azerbaigian. All'Hub ha aderito anche l'Italia, che porterà le sue iniziative del. "Il nostro scopo - ha detto l'ambasciatore azero Elshad Iskandarov - non è fare un'altra dichiarazione, ma portare iniziative già esistenti sotto uno stesso tetto, su di un'unica piattaforma". IlHub comprenderà iniziative contro la scarsità d'acqua e di cibo, il degrado del suolo e le migrazioni, tutti fenomeni provocati o aggravati dal cambiamentotico. "Mettiamo insieme iniziative sotto l'ombrello dell'Onu, ma anche di paesi singoli, come la Germania o l'Italia con il- ha spiegato Iskandarov -.