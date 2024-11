Tvpertutti.it - Caterina Balivo sempre più Barbara d'Urso: stessi ospiti, ma ascolti bassi

La decisione dei Vertici Rai di rivoluzionare la fascia del primo pomeriggio su Rai 1 negli ultimi due anni continua a generare molte perplessità. Da quando Serena Bortone e il suo talk show Oggi è un Altro Giorno sono stati sostituiti, il pubblico sembra essersi disaffezionato, e la scelta di affidare quello spazio a La Volta Buona dinon ha dato i risultati sperati. La trasmissione, infatti, oscilla tra il 12% e il 14% di share (in rari casi), ben lontano dal 16% che la Bortone era riuscita a consolidare.Per cercare di risollevare gliTV, La Volta Buona ha tentato di sperimentare diversi formati e contenuti, a volte arrivando a includere cronaca nera, un argomento inusuale per un talk pomeridiano di Rai1. Questa scelta ha fatto discutere, poiché sembrava andare in diretta concorrenza con Ore 14 di Milo Infante su Rai2, un programma dedicato proprio alla cronaca.