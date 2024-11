.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, il programma e gli arbitri della 6^ giornata del girone D

Big match per la capolista Corinaldo contro il Città di Chieti secondo. Lo Jesi ospita al PalaTriccoli il Cus Macerata. Trasferta abruzzese per il Cus Ancona CORINALDO, JESI, ANCONA, 15 novembre– Siamo già arrivati a metà deld’andata inB. Domani, sabato 16 novembre, si giocano infatti le gare6^delD.La sfida più importante la giocherà il Corinaldo primoclasse, che affronterà in casa il Città di Chieti secondo, reduce dal turno di riposo. Un test rilevante per gli uomini di Tinti per testare le loro ambizioni di vertice.Lo Jesi, invece, sfida al PalaTriccoli il Cus Macerata. I leoncelli vogliono dare seguito alla bella vittoria di Montesilvano contro la Real Dem. Il Cus Ancona, infine, sfida la Lisciani Teramo fanalino di coda in trasferta per quello che si prospetta come un confronto importante in ottica salvezza.