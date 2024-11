Anteprima24.it - Benevento-Avellino: incontro tra il Prefetto, Mastella e i vertici delle Forze di Polizia

Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dalDr.ssa Raffaela Moscarella, che ha visto la partecipazione del Sindaco di, On. Clemente, e deiditerritoriali, ha proceduto alla pianificazione dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica in occasione dell’di calcioin programma domenica 17 novembre prossimo presso lo stadio “Vigorito”, gara per la quale è stato adottato provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia dialla luce della determinazione del Comitato di Analisi per la SicurezzaManifestazioni Sportive.I servizi predisposti, che vedranno il concorso di tutte ledie di agenti del locale Comando diMunicipale, si estrinsecheranno, tra l’altro, in accurati controlli degli spettatori ai varchi ingresso allo stadio ed in un monitoraggio costante sulla viabilità di accesso all’impianto sportivo, tenuto conto del prevedibile consistente afflusso di pubblico.