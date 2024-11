Spazionapoli.it - Belgio-Italia, Di Lorenzo: “Abbiamo limitato Lukaku, grande prestazione”

Dopo la gara trasono stati intervistati alcuni tra i protagonisti del match. Tra questi c’è Giovanni Di.Il capitano del Napoli ha sfornato unasublime, facendo pochissimi errori in fase difensiva e mostrando la sua immensa bravura nella fase offensiva.Il calciatore ex Empoli fornisce a Tonali la palla per il goal dello 0-1, che alla fine ha consentito ai ragazzi di Luciano Spalletti di qualificarsi ai quarti di finale di Nations League.“Siamo ripartiti con questo nuovo ciclo”, parole da leader quelle di DiGiovanni Diha avuto modo di analizzare la sua partita e quella della sua squadra, nell’intervista post.“Siamo ripartiti con questo nuovo ciclo”, parole da leader quelle di Di(LaPresse) spazionapoli.itQueste le parole del capitano del Napoli: “Sono contento della, ma la cosa più importante è il risultato della squadra.