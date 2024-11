Oasport.it - Beach volley, Viscovich/Dal Corso: assalto alle semifinali nel Challenge di Haikou

Leggi su Oasport.it

Secondo successo e posto fra le prime dodici coppie assicurato per Marcoe Gianluca Dalche, dopo aver vinto il girone, affronteranno il secondo turno ad eliminazione diretta che assicura il posto in semifinale soloprime due della classifica avulsa tra le sei coppie che vinceranno la sfida diretta. Un regolamento un po’ complesso e che ancora tira in ballo la classifica avulsa ma che almeno ha scongiurato la valanga di rinunce a giocare la sfida per il primo posto nel girone.Sfida per il primo posto che nella pool D ha premiato/Dal, che sono riusciti a battere in due set gli statunitensi Cory/Caldwell, coppia di grande esperienza ma al primo torneo assieme nel circuito mondiale. Nel primo set buona partenza della coppia italiana che si è portata sul 10-6.