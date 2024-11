Lortica.it - Arezzo ultima in Toscana per la raccolta differenziata

Leggi su Lortica.it

Dichiarazione del capogruppo di2020 Francesco Romizi“Davvero un bel viatico per il Consiglio Comunale convocato a San Zeno. La classifica delle province e delle città più virtuose sullavedeall’ultimo posto per il primo riferimento mentre anche parametrandola ad altri Comuni resta in linea con un dato poco edificante. Tra l’altro, i Comuni di centrodestra sembra facciano la gara a distinguersi per i risultati peggiori. La maglia nera, per usare un gergo ciclistico ma che per loro è anche politico, la indossano evidentemente volentieri.dunque latita, supera di poco la metà dei rifiuti differenziati e dimostra come le strategie su questo campo siano totalmente inadeguate. Intanto però il Comune pensa di spingere per l’incenerimento. A suo modo è perfino coerente: nulla in più per lasalvo il compitino scolastico per una sufficienza striminzita, tutto per l’incremento delle linee di termovalorizzazione.