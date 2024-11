Gaeta.it - Ancona: scontro tra scooter e auto coinvolge due ragazze, una in condizioni gravi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un drammatico incidente stradale si è verificato ad, dove duedi sedici anni, in sella a uno, sono state coinvolte in unocon un’vettura. L’accaduto ha sollevato preoccupazioni per ledi salute delle giovani, soprattutto per una di esse, che ha riportato ferite significative. Il fatto è avvenuto in serata, precisamente all’incrocio tra via Flavia e via Ruggeri, e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.Dettagli dell’incidenteL’incidente è avvenuto in un incrocio centrale della città, creando panico tra i passanti. Loha visto coinvolti una moto e un’mobile, con le due, descritte come classe 2008, che viaggiavano sullo. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’impatto.