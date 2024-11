Ilgiorno.it - Ambulatorio da ristrutturare. Visite sospese

Per il medico di medicina generale l’comunale della frazione di Guardamiglio non è più adeguato "sospendo le". Il Comune, per far riprendere gli appuntamenti quanto prima, sta valutando i primi lavori. "Dopo la comunicazione di un medico di medicina generale, che ha deciso la sospensione delle, all’della frazione Valloria di Guardamiglio, garantendo comunque assistenza a Guardamiglio centro, ci siamo attivati per risolvere la situazione – spiegano dall’amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Rossetti –. La dottoressa ha deciso di sospendere lepresso l’di Valloria, lamentando l’inadeguatezza dello stesso. Quindi stiamo provvedendo a sistemare lo stabile, che non si trova certo in condizioni diverse da quelle in cui è stato negli ultimi anni ma, così, sarà reso più adatto all’uso come".