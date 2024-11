Alanis Morissette a Roma | scatta la caccia ai biglietti dal 15 novembre

Leggi su Funweek.it

La cantautrice canadese, icona degli anni ’90, torna in Italia per un’estate all’insegna della musica e della nostalgia.ha infatti annunciato una nuova data del suo tour europeo: il 24 luglio 2025 si esibirà all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea, a.Dopo il grande successo del “Triple Moon Tour” in Nord America e le date già annunciate a Codroipo e Lucca, la cantautrice di “Jagged Little Pill” continua a conquistare il pubblico italiano con la sua voce potente e le sue canzoni indimenticabili.Il concertono si preannuncia come un evento imperdibile per tutti i fan di. La cantante canadese porterà sul palco i suoi più grandi successi, da “Ironic” a “Hand in My Pocket”, passando per “You Oughta Know”, un vero e proprio inno generazionale.