Lettera43.it - 21enne ucciso nel Reggino con un colpo di pistola alla testa: è stato vittima di un agguato

Una San Pietro di Caridà, comune delal confine con la Provincia di Vibo Valentia, con undi. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, stava rientrando a casa a piedi quando qualcuno ha sparato nella sua direzione colpendolo mortalmente. Il giovane, di nome Stefano Cirillo, sarebbedi un. Una delle ipotesi è infatti che nella zona sia in atto una faida per il taglio dei boschi. Negli ultimi due anni sono state uccise altre due persone nel piccolo paese dell’entroterrao nelle immediate vicinanze, tutte giovani.I precedenti degli ultimi due anniL’8 aprile 2024 eraassassinato un operaio 24enne, Domenico Oppedisano, mentre stava lavorando. Il 10 settembre 2022 Alessandro Morfei, 30 anni,a colpi di lupara mentre lavorava la terra su un trattore.