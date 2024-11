Lapresse.it - Ue, fonti dei socialisti e democratici: “Maggioranza Ursula von der Leyen non c’è più”

“Al momento lanon c’è più e lo si è visto anche oggi col voto sul regolamento sulla deforestazione”. Lo riferisce a LaPresse una fonte qualificata di S&D in Ue.“C’era un accordo di non proporre emendamenti alla proposta della Commissione che prorogava solo l’applicazione delle norme. Il Ppe invece non l’ha fatto, ha mantenuto degli emendamenti. Il problema non è Fitto in quanto tale, ma il fatto che si è rotto un patto di collaborazione tra popolari ee lo si è visto nell’audizione di Teresa Ribera”. “Mentre quella di Fitto si è svolta con correttezza anche da parte dei, alla candidata spagnola sono stati rivolti fortissimi attacchi che esulavano dalle competenze, ben oltre la normalità – sottolinea la fonte -. Ora il Ppe e von derdevono dare una risposta chiara su come intendano andare avanti e con quale”.