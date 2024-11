Liberoquotidiano.it - Ue, è stallo sul von der Leyen bis: maggioranza sull'orlo di una crisi di nervi

Bruxelles, 13 nov. (Adnkronos) - La nomina della seconda Commissione Europea di Ursula von dersi va complicando sempre di più. Le audizioni dei sei vicepresidenti esecutivi in pectore, che avrebbero dovuto chiudere l'esame da parte del Parlamento Europeo, hanno prodotto a Bruxelles unonervosissimo, provocato dai veti incrociati all'interno della, tra Popolari e Socialisti.In sostanza i Socialisti e Democratici non vogliono che a Raffaele Fitto , ministro degli Affari Europei del governo Meloni, malgrado sia generalmente considerato adatto a fare il commissario alla Coesione, venga assegnata una vicepresidenza esecutiva perché i Conservatori, il gruppo di Fratelli d'Italia, non fanno parte dellache ha eletto Ursula von derin luglio. Per i Socialisti, e anche per molti eurodeputati del Pd, la vicepresidenza esecutiva assegnata all'Ecr altera il profilo politico della Commissione.