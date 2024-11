Tpi.it - Trans Lives Matter, a Milano il 16 novembre la terza edizione della marcia per le vittime di transfobia

In vista delgender Day of Remembrance, Giornata Internazionalememoriagender, Il 16si terrà la” (“le vite delle personecontano”), lasilenziosa per commemorare le personegender uccise per odio in Italia e nel mondo organizzata da ACET (Associazione per la Cultura e l’Eticagenere) e Sportellodi Alaonlus. Fra i partecipanti diversi rappresentanti del Comune di: Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare del Comune di, Elena Lattuada, Delegata alle Pari Opportunità del Sindaco di, Monica Romano, vicepresidenteCommissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di. A condurre gli interventi a finesarà Cristina Bugatty, personaggio televisivo e attrice italiana.