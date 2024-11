Inter-news.it - Taremi: «Unica nota positiva la vittoria. Ripresa? La colpa è di tutti»

L’attaccante dell’Interprotagonista nellaper 3-2 dell’Iran sul campo della Corea del Nord nelle qualificazioni per il Mondiale del 2026.IMPORTANTE IL RISULTATO – Mehdiè stato autentico protagonista delladell’Iran contro la Corea del Nord. L’attaccante dell’Inter ha realizzato tre assist, fatto un autogol e anche sbagliato un calcio di rigore. Al termine della partita, si è espresso presso l’agenzia stampa iraniana Tasnim: «Grazie a Dio, abbiamo vinto la partita, che era la cosa più importante per noi. Nel primo tempo abbiamo avuto buone occasioni e abbiamo segnato tre gol, ma nellasiamo entrati in campo con scarsa concentrazione e abbiamo subito due gol. Successivamente la Nazionale si è, ma era troppo tardi. Questa partita non era quella che volevamo e l’è che abbiamo vinto».