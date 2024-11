Lanazione.it - Storia Torna "Memorie dal sottosuolo"

, arricchito, il ciclo di incontri "dal" a Montecatini Valdicecina. Nella sala Calderai della località La Miniera è tutto pronto per il primo dei due fine settimana dedicati a iniziative che possono essere definite come gli stati generali delle miniere in Italia e che godono del patrocinio del Comune e del ministero della cultura, del contributo del Pnrr e sono organizzate dalla cooperativa Itinera in collaborazione con l’università di Firenze. Il 16 e 17 novembre e il 30 novembre e il 1° dicembre si parlerà delladella miniera di Camporciano, che è stata la più grande miniera di rame d’Europa attiva fino al 1902, e dello sviluppo integrato del territorio, tra l’impegno delle istituzioni e quello delle realtà locali, tra esperienze a confronto e turismo rispettoso dell’ambiente, dei luoghi e delle comunità.