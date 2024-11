Sonic 3 proietta il personaggio direttamente nel quarto capitolo

Leggi su Cinefilos.it

ilnelMentre3 si appresta ad uscire nelle sale di tutto il mondo, in Italia il 1° gennaio 2025, il regista Jeff Fowler dice a Entertainment Weekly (via GameFragger.com) che il terzoha un’atmosfera molto diversa rispetto ai film precedenti grazie alla presenza di Shadow.“‘Nervosità’ forse non è la parola giusta, ma c’era un nuovo elemento di tono che all’improvviso ha reso il mondo diun po’ più eccitante, un po’ più pericoloso”, anticipa. “Penso che sia esattamente ciò che Shadow ha fatto per questo film”.Fowler ammette che alcuni cambiamenti erano necessari, in particolare per quanto riguarda l’uso delle armi da fuoco da parte di Shadow, aggiungendo che ha fatto di tutto per fare la cosa giusta per l’amato beniamino dei fan, mantenendo al contempo il tono necessario per un film per famiglie.