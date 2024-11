Ilrestodelcarlino.it - Si ripristina l’edificio danneggiato dalle piogge in via Vigne di Sopra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria post-alluvione proseguono sul territorio comunale di Cesena. A questo proposito, così come avvenuto perdi Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) di via Castiglione 151-159, a San Carlo, interessato da lavori corrispondenti a un investimento totale di 247.250,00 euro, la Giunta comunale ha approvato il progetto riguardante le opere di messa in sicurezza e di ripristino del secondo edificio Erp di viadi. Confermando l’impegno sul fronte della ricostruzione post-alluvione, con particolare riferimento a tutti gli interventi utili, il Comune ha incaricato Acer Forlì-Cesena di occuparsi della progettazione, affidamento, direzioni lavori e collaudo delle opere di messa in sicurezza e di ripristino di otto complessi edilizi che hanno registrato danni a seguito degli eventi di maggio 2023.