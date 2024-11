Gaeta.it - Sfruttamento e caporalato nelle Langhe: un’indagine svela la realtà dei lavoratori migranti

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore delle, famosa per la produzione di vini prestigiosi come il Nebbiolo e il Barolo, la bellezza del paesaggio nasconde un dramma inaspettato. Un’inchiesta condotta da polizia e carabinieri ha rivelato un esteso sistema diche coinvolge decine di, sfruttati da tre caporali del Nebbiolo e sette maman del Roero. Reclutati attraverso la Caritas con la promessa di un lavoro dignitoso, questisi sono trovati invece intrappolati in una rete disistematica.Il fenomeno delin agricolturaIlè una pratica che, purtroppo, ha radici profonde nella storia italiana e continua a essere un problema attuale nel settore agricolo. La dinamica delsi fonda su una disparità di potere tra chi cerca lavoro e chi lo offre, dove molte volte è forte la tentazione di approfittare della vulnerabilità dei