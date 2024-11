Gaeta.it - Rinvio del regolamento sulla deforestazione: il Parlamento Europeo accoglie le richieste italiane

Un importante sviluppo si è concretizzato oggi a Roma con l'approvazione deldelda parte del. Questa decisione è stata accolta come un grande successo per l'Italia, che ha collaborato con altri governi europei per evitare la rapida attuazione di normative che avrebbero potuto compromettere pesantemente il settore agricolo e la produzione alimentare.Le preoccupazioni per il settore agricoloIl settore agricolo italiano ha sollevato preoccupazioni significative riguardo all'attuazione immediata delle nuove regole. Secondo rappresentanti del comparto, la normativa avrebbe potuto portare a conseguenze disastrose per la produzione e la trasformazione dei prodotti agricoli. Questi timori non sono isolati, ma sono condivisi da produttori di varia provenienza, compresi quelli situati negli Stati di origine delle merci.