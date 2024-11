Liberoquotidiano.it - Rete privata di connessione alla rete UAV basata su 5G-A, che consente di realizzare la città del futuro

PECHINO, 14 novembre 2024 /PRNewswire/Nanchino, unaantica e vivace, apre all'era dei droni a bassa quota con un nuovo approccio.Nei cieli di Nanchino i droni stanno diventando sempre più frequenti. Svolgono compiti diversi: logistica e distribuzione efficienti, per dare nuova vitalità alle attività commerciali urbane; accurate attività di rilevamento e mappatura per fornire dati dettagliati per la progettazione e l'edilizia urbana; svolgimento di un ruolo chiave nei soccorsi di emergenza, guadagnando tempo prezioso per salvare vite umane.Il rapido sviluppo dei velivoli senza pilota li ha gradualmente trasformati da beni di consumo a strumenti operativi industriali; questo contesto ha visto anche l'affermarsi dei velivoli senza pilota connessi in. I droni connessi ineliminano i problemi dei silos di informazioni e della trasmissione limitata delle immagini, ed estendono i segnali con l'aiuto dei segnali di, diventando "l'occhio del cielo" e trovando gradualmente impiego in tutti gli ambiti della vita.