Recanatese, Bellusci out per un mese e mezzo

Giuseppe, 35enne difensore dellauscito per infortunio nelle battute finali del match di domenica scorsa a Senigallia, si è sottoposto nel pomeriggio di ieri ad un’ecografia per accertare l’entità del problema muscolare accusato al "Bianchelli" e chiaramente, oltre allo stesso calciatore, tutto l’ambiente è in ansia per conoscere quali saranno i tempi di recupero. In casi come questi, va detto preliminarmente, ogni ottimismo appare inopportuno e forse fuori luogo, ed è saggio prevedere una prognosi di almeno un. Se così fosse, anzi, ci si potrebbe ritenere soddisfatti e dalla società, in attesa dell’attesissimo referto, ci si limita a commentare, laconicamente che "ci vorrà del tempo". Insomma l’ennesima tegola di questa stagione, sin qui, disgraziatissima, da questo punto di vista e non solo e che sta mettendo a dura prova le doti di passione e pazienza dei dirigenti.