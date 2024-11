Quando c’è il sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 | la data

Leggi su Sportface.it

Con la fase a gironi della Uefa Nations League verso la sua conclusione, è tempo per le nazionali europee di pensare ai. Lesono già partite nel resto del mondo, mentre per quanto riguarda l’Europa, il 13 dicembre è previsto ilche delineerà i 12 gironi. Il meccanismo è cambiato rispetto alle scorse edizioni, con le fasi preliminari ridotte a gironi da quattro o cinque squadre (e non più da cinque o sei): le vincitrici accederanno alla fase finale, mentre le seconde classificate e le quattro squadre col miglior ranking nella Nations League parteciperanno agli spareggi. Nelle prime otto squadre della Nations League, ovvero quelle qualificate ai quarti di finale, saranno testa di serie, mentre gli altri quattro posti saranno occupati dalle nazionali meglio piazzate nel ranking Fifa che non sono ai quarti di finale.