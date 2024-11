Laprimapagina.it - Poiesis

Leggi su Laprimapagina.it

Immagina cosa sarebbe la vita, senza l’Amicizia e senza amici!Di fronte al lento morire delle coscienze bisogna reagire, in qualche maniera prendere posizione per ricominciare a sperare, avere più fede, più vicinanza a Dio.Chi può dire di che cosa sono fatto, se non lui?Ho guardato abbastanza questa vita da sapere che l’amicizia è buona, tanto da non poterne fare a meno; ma è per questo motivo che uno si stanca di stare solo e cerca di mettere radici, di avere amici, perché la sua vita valga e duri qualcosa di più che un comune giorno.La malattia più bella del conoscere, dell’amare, del narrare è fare della vita poesia:!L’Amore graffia il mondo, addolcisce l’esistenza, allontana dalle crude realtà ci fa scivolare nel lento e mieloso scorrere del tempo. E’ un viaggiare con un orizzonte da superare, con un sogno nel cuore, con una dimensione interiore, immergendosi il più delle volte nel profondo di se stessi, delle proprie ansie, della propria paura del vivere se viene meno l’amore.