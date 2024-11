Lapresse.it - Norovirus Kawasaki, è allerta in Italia? Cos’è, i sintomi e come riconoscerlo: la parola all’esperto

Allarme nel Regno Unito per il, che fa alzare l’anche in. “Siamo a un livello di attenzione, occorre non avere condizioni facilitanti che favoriscano il contagio. Non siamo a un livello di, ma di attenzione”, spiega a LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco. “Isono confondibili con quelli di una normale gastroenterite”, aggiunge Pregliasco.Ma qual è la situazione reale in? “Dei casi di questa variante ci sono stati, la sfiga è proprio che è una variante che ha una maggiore contagiosità rispetto ai tipi che circolavano nel passato. Tutto questo facilita, in contesti particolari, il contagio. Abbiamo visto esempi classici nelle navi da crociera, in condizioni di convivenza stretta. Il contagio avviene con i fluidi corporei, o con i droplets”, spiega Pregliasco a LaPresse.