Amica.it - Nicole Kidman dice di voler tanto lavorare con Martin Scorsese. Ma riesce a farlo arrabbiare aggiungendo un commento poco lusinghiero...

Leggi su Amica.it

Loen passant. Perché forse, per davvero, non aveva intenzione di fare polemica. Ma l’effetto è quello di una deflagrazione. O, se volete, di una doccia gelida. Che riapre l’annoso dibattito sulla particolare fama di cui gode. E cheha di nuovo messo sotto i riflettori. Parlando con Vanity Fair America, che le dedica la copertina dell’Hollywood Issue insieme ad altri attori del calibro di Zendaya, Glen Powell, Zoe Saldaña, Josh O’Connor e Jonathan Bailey, l’attrice ha fatto un lunghissimo elenco di registi e autori con i quali vorrebbe collaborare nel prossimo futuro.La frecciata diMa il nome in cima a tutti quanti è quello di