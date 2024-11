Agi.it - Monopattini elettrici, in Europa occorrono norme comuni

AGI - Requisiti tecniciobbligatori per tutti ivenduti nell'Unione Europea: limitatore di velocità, maggiore stabilità, freni anteriori, posteriori e standard minimi di frenata, limiti all'accelerazione massima, luci anteriori e posteriori, avvisatore acustico, ein grado di incrementare il più possibile gli standard di sicurezza della circolazione: 16 anni di età minima per guidare un monopattino elettrico, casco obbligatorio, divieto di trasportare passeggeri e di guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, limiti legali del tasso alcolemico, potenziamento dei controlli su strada. È quanto chiede l'Etsc (European Transport Safety Council - Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti, di cui l'Automobile Club d'Italia è membro) - organizzazione indipendente, senza scopo di lucro, con sede a Bruxelles, impegnata a ridurre il numero di morti e feriti nel settore dei trasporti stradali in- con il Rapporto "Pin Flash Report 47 - Improving the Road Safety of e-scooters", pubblicato oggi da Etsc.