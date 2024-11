Liberoquotidiano.it - Marigona, "come l'hanno beccata alla partita di basket": bomba sexy, mondo impazzito | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il pubblico a casa e sugli spalti che stava assistendo al match ditra Olympiacos e Asvel è rimasto folgorato da una visione incantevole. No, non stiamo parlando di una schiacciata all'ultimo secondo, o di una stoppata decisiva. Non una giocata, ma un viso ha rapito il cuore di migliaia di appassionati. La ragazza si chiamae il suo caschetto sta facendo impazzire il web. Sono bastati pochi secondi per far innamorare migliaia di persone. La telecamera che stava riprendendo gli ultimi istanti del match disi è soffermata su quel viso angelico, forse rapita da quello sguardo così penetrante. A fianco della graziosa kosovara, un ragazzo - fortunatissimo - più concentrato sui cestisti sul parquet che sull'angelo seduto a pochi centimetri da lui. Dopo che le immagini disono diventate virali sui social, è facile presumere che l'uomo si sia sentito, almeno per qualche istante, il più invidiato sulla faccia della Terra.