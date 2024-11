Gaeta.it - Lunetta Savino torna in tv con “Libera”, una nuova serie che explora il mondo della magistratura

Facebook WhatsAppTwitter Marina Battaglia è un magistrato che nasconde sfide e segreti, diversamente daOrlando, un personaggio che si distingue per il suo complesso cammino attraverso il trauma e la giustizia. La“, che debutterà su Rai1 il 19 novembre per quattro prime serate, offre uno sguardo profondo nellegale attraverso gli occhitalentuosa. Prodotta dalla 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, con la regia di Gianluca Mazzelli e la produzione di Matteo Levi, questa fiction promette di coinvolgere il pubblico con una narrazione avvincente e personaggi memorabili.Il personaggio diè un personaggio emblematico, che affonda le radici nella storia legislativa italiana. Nasce nell’anno in cui la legge che consente l’accesso delle donne allaviene introdotta nel paese, e la sua vita è intrisa di eventi che la pongono di fronte a sfide personali e professionali significative.