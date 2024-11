Ilnapolista.it - Lobotka: «Contro l’Inter non sentivo dolore. Se dovrò giocare 90 minuti in nazionale, lo farò»

Stanislav, in ritiro con la Slovacchia, ha rilasciato la conferenza stampa sul suo stato di salute, visto che è rientrato in campo dopo un mese nel match. Le dichiarazioni riportate da Tv Noviny.: «non. Se90con la Slovacchia, loè arrivato in conferenza con una fasciatura alla coscia, anche se ha rivelato:«Mi sento bene. Mi aspettavo che andasse peggio».Sul match:«Entrare in partita non è stato facile. Ma il muscolo non mi ha fatto male, questa è la cosa più importante».A Napoli avevano chiesto che saltasse gli impegni con laper recuperare al meglio; ma lo slovacco si è allenato ieri mattina e pare andare tutto nella norma:«Ho avuto già problemi simili qualche tempo fa.