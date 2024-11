Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 2-1, ATP Finals 2024 in DIRETTA: primi assaggi del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI2-2 Game. Prima vincente del moscovita.40-0prova il numero spalle alla rete ma il lob termina lungo.30-0 ACE del russo.15-0 Errore gratuito con il dritto da parte di Jannik.2-1 Game. A metà rete la risposta di dritto di.40-15 Prima esterna vincente dell’azzurro.30-15 Ottimo attacco con il rovescio incrociato del russo.30-0 Non passa il rovescio difensivo del moscovita.15-0 ACE!1-1 Game. Con un ACE il russo tiene la battuta.40-15 Colpisce in ritardo il dritto incrociato Jannik.30-15 Scappa via il dritto di.30-0 Scambio estenuante chiuso dall’errore di rovescio dell’altoatesino.15-0 Prima vincente del moscovita.1-0 Game. Servizio vincente dell’azzurro.