Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Svelati nuovi dettagli

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno svelatoimportantisuin, il prossimo titolo dell’apprezzata serie. Il nuovo approfondimento riguarda principalmente il combattimento sia navale che a terra. Scopriamo insieme le novità che ci attendono nella prossima avventura!Stili di combattimentoIn battaglia puoi alternare dinamicamente due stili di combattimento, “Mad Dog” e “Sea Dog”, ognuno dei quali presenta caratteristiche uniche e Heat Actions spettacolari per decimare i nemici. Adottando lo stile Sea Dog, invece, puoi brandire due lame per eseguire combo di fendenti con le armi pirata fino a scatenare mosse finali brutali. Avanzando nella storia, potrai anche usare la Madness Gauge per evocare quattro tipi di divinità oscure usando i tesori noti come “Dark Instruments”.