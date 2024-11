Lanazione.it - Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

14 novembre 2024- Ecco le più programmate di questa settimana a. 1. Negramaro – “Marziani La band salentina che ci ha abituato a bellissime canzoni, la ritroviamo in questo nuovo brano che conferma le capacità canore del frontman Giuliano Sangiorgi e le sonorità rock che contraddistinguono la loro produzione musicale 2. Elodie & Tiziano Ferro – “Feeling” Un duo fresco e vincente. Il velluto della voce di Elodie si incontra con una voce determinata e sicura come quella di Tiziano Ferro. Possiamo dire che quando c’è feeling tra due grandi artisti nasce una grande canzone. 3. Lenny Kravitz – “Honey” "Honey" segue gli altri singoli di successo, "Human", "TK421" e "Paralyzed". Il pezzo è stato elogiato come un gioiello soul sensuale e morbido, anche se è uno dei brani più provocatori dell'album.