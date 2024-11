Metropolitanmagazine.it - Lazza è diventato padre: è nato il primo figlio del rapper, Noah

e la fidanzata Greta Orsingher sono diventatie madre con l’arrivo del: ilha annunciato la nascita delgenito sulle Instagram stories.: èilLa voce di Male Da Vendere ha scritto: “13 novembre 2024 12:08 P.M. Benvenuto all’erede, welcome”, accompagnata dalle emoji di cuore azzurro ed un orsetto, taggando la fidanzata. In una terza stories appare uno scatto in bianco e nero nel quale la manina del neoè immortalata sul braccio del celebre volto della musica. In precedenza Greta Orsingher aveva pubblicato degli indizi che lasciavano presagire alla nascita, con la pubblicazione sul suo profilo Instagram di un piatto di sushi consumato dalla ragazza sul letto dell’ospedale.e Greta hanno iniziato la loro relazione ad inizio del 2024, con la lieta notizia della dolce attesa arriva a distanza di pochi mesi quando la modella ed ilrivelavano il sesso del nascituro.